Nuovo ep per i Debunk: Partisans

E’ uscito a fine gennaio il nuovo ep dei Debunk, Partisans. Quattro brani composti dalla band durante l’anno appena concluso. La produzione è opera della Duff Records, mentre le registrazioni sono state curate presso il Subway Studio di Parma. Ad anticipare questa prossima pubblicazione ci sono stati due singoli, “Poison” e “Final Disease” usciti alla fine 2022. Il secondo singolo ha visto anche la pubblicazione, nello scorso dicembre, di un video diretto da Sebastiano “Zeb” Cavallo CEO.

Alle spalle del gruppo emiliano troviamo già due dischi sempre sotto il segno di un hardcore punk dalle radici d’ispirazione della scena punk rock californiana. A questo bagaglio musicale va sommata l’esperienza di tanti anni nella scena italiana dei quattro musicisti, non dimentichiamo, infatti, le provenienze di alcuni di loro. E cioè Raw Power e Los Fastidios.

Ancora una volta hardcore punk veloce senza attimi di esitazione. Voce decisa, con una forza tale da far esprimere la propria in mezzo alla potenza degli strumenti musicali. Il risultato è un connubio perfetto che sicuramente darà libera espressione su un palco.

LE CANZONI

In Partisan troviamo il senso di tutto l’ep. Ci troviamo davanti a spudorate bugie e al crollo di molteplici certezze. Ma il punk non è morto, e noi continueremo a lottare. Proprio perché “I’m a partisan”. E forse possiamo esserlo in più persone.

Final Desease è sintetizzato nelle stesse parole dei Debunk. “L’essere umano ha costruito un mondo invivibile ormai alla deriva nell’illusione di vivere una vita perfetta.”

Si continua su costanti accelerate sulle note di Heathen Too. Una sofferenza celata si mescola alla consapevolezza di aver capito il senso della vita.

Poison descrive con poche e semplici parole una quotidianità pesante e lacerante. Il quadro appare subito chiaro. E per enfatizzare il significato del testo ci pensano la carica delle voci e degli strumenti affilati da una rabbia che non lascia mai il passo alla voglia di lottare.

Bio

La band si forma ufficialmente nel 2011 in provincia di Reggio Emilia.

Il quartetto formato da membri ed ex membri di Los Fastidios, Raw Power, Ffd E Because The Bean. Il gruppo ha diviso il palco con band del calibro di Lagwagon, The Casualites, Lion’s Law, Gbh, Nabat, Nuclear Assault, Cripple Bastards e Ratos De Porao.

Il 2019 vede l’uscita del primo disco ufficiale Doped Life prodotto e distribuito da SorryMom!.

Nel 2021 durante la pandemia la band registra il secondo Lp Depression, Disorder& Paranoia uscito ad aprile 2022 Prodotto da Debunk, Roberto Visentin e SorryMom! distribuito da Artist First.

Nel 2022 l’incontro con la label Duff Records con la prossima pubblicazione di un nuovo ep composto da quattro pezzi anticipato dal singolo Poison.

Formazione

Corrado ‘Korra’ Secci, voce e chitarra

Mirko ‘Rabbo’ Rabiti, voce e chitarra

Luca ‘Massa’ Massarenti, voce e basso

Mattia ‘Berta’ Bertani, batteria