DEBUNK: Depression, Disorder & Paranoia

Un disco hardcore non deve essere facile da digerire, già dalla copertina si intuisce che non sarà una passeggiata ed i Debunk fanno di tutto per farvelo andare di traverso, tanto per il granitico muro di suono che hanno creato, quanto per i concetti espressi nelle canzoni, ciò non toglie che siamo di fronte ad un capolavoro punk hardcore, una furia continua e perpetua che trova linfa vitale nella disperazione e nelle difficoltà, nei bastoni che immancabilmente qualcuno ci mette tra le ruote, ma anche nella voglia di reagire sempre e comunque, anche quando tutto sembra perduto. Tutt’altro che arrendevoli, le parole schiette e decise scorrono veloci ma pesantissime e si dimenano tra riff lancinanti, batterie incredibilmente precise e martellanti ed una voce che graffia per lasciare la cicatrice, in fin dei conti i Debunk sono una band fatta da ragazzi che questa musica la conoscono bene, hanno una grande esperienza compositiva, sanno come si suol dire pigiare i tasti giusti e sanno tenere la tensioni a livelli quasi insopportabili, lasciando comunque che il disco entri bene nelle nostre testoline per cercare di svegliare qualche neurone dormiente.

Prodotto da Debunk, Artist Firts e Sorry Mom, registrato presso il Subway studio, mixato e masterizzato da Roberto Visentin.



tracklist:

01. TIME HAS COME

02. PARASITE

03. DEPRESSION & DISORDER

04. GRIT MY TEETH

05. SHOUT FOR HELP

06. STRANGER

07. SICK WORLD

08. REAL WORLD

09. TODAY IS YOUR DAY

10. LIVIN’ ON MY WAY

11. GOODBYE

12. TROUBLED LIFE

13. HIT MY BODY

14. FIRE & DESIRE