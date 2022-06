Punkadeka x Punk Rock Raduno: vi aspettiamo sabato 16 luglio con DO IT YOUR POSTER!

Per questa edizione del Punk Rock Raduno abbiamo organizzato qualcosa di veramente speciale.

Sabato 16 luglio dalle 15:00 alle 20:00 in Edoné (BG), vi aspettiamo al nostro stand con l’iniziativa DO IT YOUR POSTER, uno spazio artistico e creativo aperto a tuttix – grandi e piccoli punk rocker. Partendo da una grafica originale realizzata per l’occasione, sarà possibile personalizzare e creare la propria versione del poster Punkadeka x Punk Rock Raduno, servirà solo tanta fantasia!

A corto di ispirazione? Nessun problema, durante la giornata avremo come ospiti due artiste e illustratrici locali, per una dimostrazione pratica e qualche consiglio.

17:00 – Federica Vulpis

18:30 – Hyde Illustration

E non è finita… tutte le opere, prima di tornare a casa con voi, verrano scansionate per essere poi pubblicate nel prossimo numero del magazine di Punkadeka “Reborn 2022”, ultimo capitolo della trilogia dedicata a questi bellissimi anni di pandemia. Bellissimi.

Un appuntamento completamente gratuito, dove tuttavia potrete contribuire liberamente per sostenerci nelle prossime iniziative. L’evento è organizzato dalle dicasi Punkadeka Girls (Amanda Disa, Valentina Piazzola e Sofia Cookie), big up per questa iniziativa tutta al femminile – ospiti comprese.

Last but not least, grazie di cuore a tutto lo staff del Raduno per averci coinvolte con entusiasmo e fiducia: a mani basse una delle più calde atmosfere del punk rock italico (e non solo). Vietato mancare!