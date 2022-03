Da stasera BELVEDERE in Italia

Tornano in Italia i canadesi Belvedere, schegge impazzite dell’hardcore melodico internazionale.

Le date nel nostro paese saranno ben 6, di seguito i dettagli e il comunicato della data milanese.

BELVEDERE: euro tour 2022 w/ Darko + Walt Hamburger

Venerdì 18 marzo, Bloom, Mezzago (Milano)

18/03 | Belvedere + Darko + Walt Hamburger • Bloom • Mezzago | Facebook

L’ultimo weekend d’inverno del club mezzaghese sarà inaugurato da un trittico di artisti per

quella che sarà una serata imperdibile all’insegna del punk rock.

Dopo le chiusure di questi ultime due anni e gli annullamenti della sua programmazione, venerdì

18 marzo, il Bloom di Mezzago, di nuovo a regime con la sua programmazione – anche musicale

– da ormai un mese, torna ad ospitare sul suo palco una line up totalmente straniera, tre band

amatissime in Italia che tornano nel nostro Paese dopo la pausa forzata dei tour internazionali.

A scaldare gli amplificatori aprendo le danze della serata sarà Walt Hamburger, al secolo Walt

Lontkowski, cantautore acoustic folk-punk da Oltreoceano, precisamente dal Wisconsin.

A seguire si esibirà il quintetto dei Darko, band hardcore melodica ispirata dalle produzioni di Rise

Against e Strung Out, formatasi in UK, a Guildford nel 2009, con in curriculum la presenza in line in

tutti i festival punk rock/hardcore più importanti internazionali.

L’ultima esibizione sarà quella degli headliner, i Belvedere, carriera trentennale, canadesi di

Calgary ed Edmonton, considerati con la loro tecnica e le melodie semplici, veloci ed accattivanti,

una delle più importanti band a livello mondiale nel loro genere, il melodic hardcore punk.

Sabato 19 marzo, Rivana Garden, Ferrara + Stanis + T-Rex Squad + La Svolta + Random Act

BELVEDERE / & plus special guests / Live in Ferrara. | Facebook

Domenica 20 marzo, CSOA Spartaco, Roma + Thousand Oaks + The Cheap Heads + The Ammonoids

A FABULOUS PUNKROCK:BELVEDERE(can)+DARKO(uk)+WALT HAMBURGER+THECHEAPHEADS+THOUSANDOAKS+THEAMMONOIDS | Facebook

Lunedi 21 marzo, Drunk in Public, Trodica di Morrovalle (Macerata) + Pentailed

BELVEDERE (CAN) – DARKO (UK) – WALT HAMBURGER (USA) – PENTAILED (ITA) || live | Facebook

Martedì 22 marzo, SRNDPT, Foligno (Perugia)

22/03 Belvedere + Darko + Walt Hamburger @ SRNDPT Club – Foligno | Facebook

Mercoledì 23 marzo, Grindhouse Club, Padova

La band canadese faràuscire il nuovo album intitolato “Hindsight is The Sixth Sense” il prossimo 14 maggio (Thousand Islands Records / Lockjaw Records).