“Wrecked Room” nuovo singolo dei Pentailed

“Wrecked Room” il secondo singolo della giovane band Marchigiana esce oggi 14 Gennaio!

Il pezzo dei Pentailed segue “Keep Walking” uscito a ottobre insieme al videoclip ( https://www.punkadeka.it/pentailed-fuori-il-video-keep-walking/ ), ed è un chiaro passo verso la realizzazione del primo album.

Il brano, nel quale la band ha voluto sperimentare un mood più malinconico del solito, cercando di liberare più energia nella parte finale, non è altro che una canzone di amore/odio per la vecchia sala prove della band. Scritta come se fosse una lettera d’amore per qualche persona, è in realtà piena di doppi sensi legati al vecchio stanzone disperso tra le campagne fidardensi (AN), dove non mancavano fughe di gas, fauna di ogni tipo, soggetti molto particolari e quintali di birre versate e non (quest’ultimo come in ogni sala prove che si rispetti).