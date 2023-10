PENTAILED: fuori il video “keep walking”

Riceviamo e pubblichiamo dagli amici di Castelfidardo Hardcore questo bel video della band Pentailed, gruppo che non conoscevo e che per quanto mi riguarda è molto interessante, stranamente non mi stupisce che da laggiù arrivi sempre ottimo materiale, enjoy!

Il primo singolo “KEEP WALKING” è uscito il 4 ottobre insieme al videoclip, in collaborazione con Castelfidardo Hardcore Crew e Underground Stars Records.

La canzone tratta di procrastinazione e progetti lasciati a marcire nella mente per anni, per paura di agire o per pigrizia. Il nostro cervello è sovraccarico di idee, ma si è schiavi della routine e tutto quello che facciamo è sperare che questa situazione di blocco svanisca da sola, “trying to give a reason to our sense of guilt” cercando di dare una spiegazione ai nostri sensi di colpa, che è uno dei motivi che non ci fa andare avanti.

Dunque “KEEP WALKING” è un incitamento a continuare il cammino di tutti i giorni, trovando però la propria strada, un obiettivo, quindi non continuando a cazzeggiare passeggiando con le mani in tasca e la paura di mettersi in gioco. Perché come dicevano anche i Social Distortion “You can run all your life But not go anywhere”.

Nel videoclip il divano è la rappresentazione dell’apatia e del blocco produttivo, che resterà sempre attaccato a noi se ci muoviamo senza però una vera direzione. L’unica alternativa è fare un bel respiro, alzarsi e trovare qualcosa che possa valere la pena di portare avanti.

Il prossimo singolo è già stato registrato ed è in attesa della realizzazione del videoclip. Al momento non è in vista la produzione di un album, ma più probabilmente di un EP con qualche pezzo vecchio non ancora registrato e si spera qualche altro nuovo.

INFO REGISTRAZIONE E VIDEOCLIP

DIRETTO E MONTATO DA: MATTIA BECCACECI

RIPRESE LIVE: MARCO BORSELLA

RIPRESE DRONE: SEBASTIAN BELDEAN

ALTRE RIPRESE: MATTIA BECCACECI

REGISTRATO @ ASTRONAVE RECORDING STUDIOS

MIXATO DA: MARCO BORSELLA

MASTER @ DYNE ENGINE STUDIO

I Pentailed nascono ad Osimo (AN) dalle ceneri dell’ultima formazione dei The Dinasyt, a fine estate 2020 tra covid e bestemmie.

Faticando inizialmente a trovare un proprio sound (ancora in aggiornamento) e soprattutto ad organizzare le prove, daranno vita ad un punk rock melodico con una componente blues, grazie al chitarrista Michele, considerando però anche le influenze degli altri membri tra hardcore, ska e punk 80’s.

La band ha partecipato alla data marchigiana dei Belvedere e Darko ed alla prima edizione dell’Adriatic HC fest.