Un decennio di Punkrock.. Playlist e Top 10 in arrivo!

Nel 2019 abbiamo festeggiato con voi i 20 anni di Punkadeka.it.

Quella di Milano è stata una festa emozionante che ci ha dato nuova energia per continuare questo (non) progetto editoriale.

E’stato un lungo decennio, iniziato con la fine del Berlusconismo e terminato con la condanna dello stato per il delitto di Stefano Cucchi.

Dal un punto di vista musicale è stato un decennio decisamente particolare: siamo riusciti a toglierci dalle scatole tutta la scena emo che è finalmente implosa ma con la legge del contrappasso ora ci ritroviamo la Trapp.

In questi dieci anni non abbiamo avuto nuovi grossi nomi che si sono imposti e anche se uscita dai radar di MTV (ma esiste ancora?) e major la scena ha continuato a pubblicare ottimi dischi dimostrando grande vitalità.

Da qui a Natale sulle pagine di Punkadeka troverete la top 10 di ciascun membro della redazione e potrete anche seguire su spotify la playlist che abbiamo organizzato per voi. Buona lettura, enjoy!



