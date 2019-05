Singolo in vinile per The Spots

Vinile rosso 45 giri a tiratura limitata di 250 copie con copia digitale da scaricare all’interno.

“Un ritorno alle origini,al punk settantasette puro e senza fronzoli.Chel-sea è una parabola nostalgica di quello che vorremmo ci fosse ancora e non c’e più,dove aleggiano solo le spoglie dei nostri eroi,mentre Summertime Punk è una ballata ispirata al Rock’n’Roll anni 50 alla Eddie Cochran fuso al nichilismo del punk .

“The Spots nascono come forma di terapia: infiliamo nelle nostre canzoni le emozioni che reprimiamo nel quotidiano, i sentimenti positivi che abbiamo voglia di condividere, pensieri sparpagliati e tutto quello che attira la nostra attenzione, senza nessun filtro.

Ci sentiamo vicini ai poeti decadentisti, le rivoluzioni culturali degli anni 50/60/70, gli animali e i vecchi catarrosi che zoppicano.

Affaticati da una realtà corrotta e patetica che non ci rispecchia, troviamo consolazione nella purezza assoluta del rock and roll, l’unica religione che reputiamo credibile, moralmente condivisibile e che ci garantisce un’estasi immediata”