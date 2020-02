Dopo avervi fatto ascoltare la profonda “Downtrodden” i nostri amici punkrockers Andead escono con la seconda traccia estratta dall’EP “Old But Gold” in uscita per IndieBox…e a quanto pare sto EP sarà una bomba.

Registrato da Gianluca Veronal presso l’Attitude Studio, Milano.

Mix and mastering del sommo Giovanni Bottoglia at IndieBox Music Hall, Brescia.

Label, press & booking: IndieBox Music

Publishing : Le Parc Music.

Digital Distribution: Artist First Digital | IndieBox Music