STILL NO ONE: fuori il video “FISH IN A BOWL”

Fuori ora il terzo video degli STILL NO ONE, che dopo averci deliziato con “fuck you and goodbye” e la micidiale “waste of time” escono con questa nuova “fish in a bowl”, aspettatevi un’altra serie di schiaffi in faccia, ma schiaffi fatti bene e suonati come Tony Sly comanda, infatti i riferimenti sono tutti da quella parte di mondo e devo dire che stanno seguendo per bene l’esempio dei “padri fondatori” senza scadere nel palloso o banale punk buttato li per fare qualcosa, mettiamoci anche che sanno suonare bene ed ecco che il loro lavoro non può passare inosservato. E date un occhio a sti veneti centrocaliforniani che se tanto mi da tanto tra non molto sforneranno un disco pazzesco