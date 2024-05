“PUNK AGAINST VIOLENCE!” VOL.3 : una giornata di punk contro la violenza

Domenica 12 maggio, dalle ore 14:00 in poi, avrà luogo presso il CSA “Mattone Rosso” (Corso Rigola 150, Vercelli) la terza edizione di “PUNK AGAINST VIOLENCE!”, rassegna punk contro la violenza completamente DIY creata da Novara City Punkers Crew.

L’iniziativa nasce dal bisogno di dire “NO!” alla violenza in tutte le sue forme: verbale, di genere, psicologica e fisica. La manifestazione sarà scandita da esibizioni live di band punk con frontwoman e interventi e performance a tema. Inoltre, saranno presenti banchetti informativi di associazioni coinvolte attivamente nel tema della manifestazione come l’associazione “12 dicembre” di Vercelli.

Qui di seguito le band che prenderanno parte alla giornata:

– Hall of Crosses (Crossover Trash metal da Novara) al loro debutto

– Sharp Lips (Punk Rock da Como)

– Dodos (Punk Hardcore da Vercelli)

– Daelirium (Punk’n’Roll da Cuneo)

– Rideout (Hard Rock/Stoner/Doom da Biella)

– Protezione Incivile (Punk Incivile da Novara)

– Inerdzia (Street Punk Rock dal 1995)

Durante l’evento sarà disponibile servizio di ristoro con cibo e bevande a prezzi popolari.

Ci sarà un contributo di 5€ per sostenere il festival e il ricavato sarà devoluto alle associazioni partecipanti.

Saranno presenti distro, se volete partecipare con il vostro banchetto, o volete info al riguardo,questi sono i

contatti:

Instagram: @novara.city.punkers.crew

Facebook: NovaraCityPunkers

Link all’evento: https://fb.me/e/171SUOPmH