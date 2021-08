Out of Control presenta: ROCK FIGHTS CANCER (Magenta, 10/11/12 settembre)

Gli amici di Out of Control usano come sempre la potentissima arma della solidarietà, ed hanno organizzato una 3 giorni di combat rock contro uno dei mali del nuovo millennio.

Out of control produzioni & Musik Factory APS

in collaborazione con Big Boss Quality APS

presentano

la prima edizione di ROCK FIGHTS CANCER, una tre giorni di musica indipendente per ricordare a tutti che la musica può essere la più importante delle armi in campo solidale e sociale.

Una 3 gg in cui saliranno sul palco grandissime band del nostro panorama nazionale come GANG, IL MURO DEL CANTO, YOKOANO, PATH e VIBORAS e che concederà il palco a tante bands locali che si sfideranno in una BATTLE OF THE BANDS.

Tutto il ricavato andrà all’associazione ALDIERIforCHILDREN che si occupa dell’aiuto a 360° delle famiglie di bambini malati oncologici.

aldieriforchildren.org

Ottima musica ma anche ottimo cibo con la presenza nella 3 gg della BIG BOSS QUALITY APS Associazione che attraverso l’arte del BBQ ha come scopo la promozione dell’alimentazione sostenibile e fortemente legata al territorio, che si occupa di far conoscere le realtà del magentino e dintorni in modo semplice ma diretto.

Il tutto come sempre circondata da tanta birra e tutto con un grande scopo SOLIDALE.

?? ROCK FIGHTS CANCER

Acquista il tuo biglietto qui ma fai in fretta i posti sono limitati !!!!