Gang e Guacamaya al Clash City Rockers Cafè (Sedriano, 27/06/23)

Abbiamo già decantato molte volte la bellezza del Clash City Rockers Cafè, ma ancora adesso voglio ribadire quanto qui mi facciano sentire sempre a casa, avevo fatto qui una mostra delle mie fotografie in occasione del concerto di Mauri e La Zia, e oggi ho potuto replicare, con una piccola aggiunta di foto fatte negli ultimi mesi, in occasione del concerto dei miei fratellissimi Guacamaya e dei maestri Gang, tanta emozione come sempre e tantissimi grazie a Tiziano e Tiziana per aver pensato a me.

Arrivo a Sedriano poco prima dell’apertura, le bambine vengono messe in cassa, nessuno avrebbe mai immaginato che questa mossa si sarebbe rivelata tanto spassosa quanto amorevolmente fastidiosissima per chi doveva passare dalla porta delle sfingi (cit. la storia infinita), alla fine quasi tutti si sono trovati un “forza Milan” scritto da qualche parte…il concerto è sold-out e vedere le mie fotografie in questo posto, con tante persone che guardano e mi fanno i complimenti è qualcosa che non pensavo potesse succedermi, ma il clou della serata è sul palchetto del bar/museo, dove stanno per salire i Guacamaya, che coi loro proiettili del rock incantano ed i pezzi nuovi sono davvero una bomba, per quanto mi riguarda “clessidra senza sabbia” è una delle migliori uscite del 2023 e spero avrà la considerazione che merita.

Tocca i Gang con Gianluca Spirito a dare man forte, e che dire dei Gang? Sono una band FONDAMENTALE per la nostra scena, fanno cantare a pugno chiuso, sorridere, commuovere, su “Sesto San Giovanni” non posso che pensare a mio papà, chissà quanto gli sarebbe piaciuta…come sempre le canzoni sono presentate con un lungo quanto piacevole intermezzo di Marino, che tra l’altro oggi compie gli anni ed a fine concerto gli regalo una sua fotografia scattata un annetto fa a Magenta, una delle mie preferite nella sua classica posa da oratore, col gilet, chitarra e sigaretta in mano.

Insomma è stata una giornata speciale ed emozionante, ringrazio di nuovo chi ha reso possibile tutto questo, ne avevamo bisogno.