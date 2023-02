SUONI MOLESTI, PROVINCE RIBELLI (Lonate Ceppino, 17/12/22)

Dopo “appena” 2 mesi da sta bomba di concerto riesco finalmente a mettere mano alle foto…luci rossissime, il mio flash in piena crisi adolescenziale che non ne vuole sapere di collaborare, infatti verrà riposto nella custodia dopo 30″, io che non so fare post-produzione nemmeno sotto tortura…

Comunque Lonate Ceppino è in culo al mondo, ma dire che ne è valsa la pena è riduttivo, la serata è stata elettrica e pazzesca dall’inizio alla fine, con 4 gruppi imperdibili e capaci di dar fuoco anche alla legna bagnata; ovviamente ricordo poco o nulla di scalette o aneddoti particolari, dico solo che gli Ostile ormai hanno una struttura ed una presenza sul palco invidiabile, Il Complesso sono tra i miei gruppi preferiti da quando li conosco, veloci, senza peli sulla lingua, molto bravi a suonare, I Luchaskalientes hanno fatto ballare tutti, li ho visti in azione pochissime volte ma sono enormi sul palco, musicisti incredibili e testi spaziali, e per finire i miei vicini di casa Tullamore, che mi mancavano come una birra il 10 luglio alle 5 del pomeriggio appena finito di lavorare, rimango sempre a bocca aperta con loro sul palco.

Questo è quanto, qui di seguito l’orrendo report fotografico che per nulla rende giustizia alla serata che è stata, ringrazio però di cuore il circolo Black Inside e Olona Wasteland Punx, che si sono sbattuti per creare qualcosa di bello in provincia.