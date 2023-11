PUNK ROCK AGAINST GENDER VIOLENCE

Era l’anno 2020 e l’Italia si trovava in ginocchio di fronte al flagello del COVID-19.

In redazione giunse la tragica notizia dell’omicidio di una ragazza legata alla scena punk, una figura che molti di noi conoscevano. La vittima aveva perso la vita per mano del compagno, un ennesimo caso di femminicidio. In mezzo allo shock e al disappunto, abbiamo deciso di non rimanere con le mani in mano e abbiamo contattato l’associazione D.i.RE, con l’obiettivo di avviare una campagna di sensibilizzazione rivolta alle donne del punk.

L’omicidio di Giulia di questi giorni ci riporta alla memoria quei tristi eventi. Assistere ai media e a certi politici che etichettano la vittima come satanista solo per il fatto di indossare una felpa “Trasher” fa davvero comprendere quanto si stia toccando il fondo della follia. Mi viene in mente una maglietta che spesso vediamo nei nostri concerti: “skateboarding is not a crime.” Eppure, a volte, penso che la stupidità manifestata da certi politici lo sia davvero.

A distanza di tre anni, sembra che molto non sia cambiato. Dover tirare fuori video di tre anni fa per ricordarci di condannare sempre, senza se e senza ma, la violenza di genere potrebbe essere un segno di fallimento per tutti noi. Ma serve, purtroppo, anche per tenere alta l’attenzione su questo odioso male. Se ci accorgiamo che una nostra compagna, amica o conoscente – o anche solo una persona che incontriamo per strada – ha bisogno di aiuto, non fuggiamo e cerchiamo di offrire il nostro sostegno.

La solidarietà è essenziale in momenti come questi, e il rifiuto della violenza di genere dovrebbe essere un impegno condiviso da tutti. Punk in primis!

Sostieni l’associazione: https://www.direcontrolaviolenza.it/sostienici/

Di seguito la playlist con i video completi, in aggiunta quest’anno le Bambole di Pezza hanno supportato l’iniziativa per dare ancora più voce in un imperdibile evento all’alcatraz di Milano con numerosi ospiti e associazioni a sostegno delle donne.

https://www.punkadeka.it/?s=punk+rock+against+gender+violence