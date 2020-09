Punk Rock Against Gender Violence – CF98

PMA and melodic punk rock are the distinctive sign of the polish band CF98. Karolina, lead singer of the band, joined the campaign to say STOP to violence on women!

Support the scene, fight violence!



PMA e punk rock melodico sono il credo dei CF98. Dalla fredda Polonia anche Karolina si unisce alla nostra campagna per dire basta alla violenza sulle donne.

Li aspettiamo in Italia appena terminata la pandemia, intanto godetevi il loro ultimo singolo: https://www.youtube.com/watch?v=IK8Bef1QkPM

Supporta la scena, combatti la violenza!