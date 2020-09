MILKSNAKE: “The Real Eye of God”

I Milksnake sono una band emiliana attiva dal 2010 e “The Real Eye of God” rappresenta il primo vero album dopo un ep del 2012, interamente d.i.y.

Il disco è stato registrato in presa diretta, anche se non sembra data la qualità messa in campo dal terzetto.

Il sound proposto dai Milksnake viaggia tra il punk hardcore in stile Leftover Crack al punk rock più d’impatto, ma sempre caratterizzato da chitarre aggressive e taglienti e dal cantato femminile grintoso e incazzato.

I pezzi più rilevanti di “The Real Eye of God” sono l’iniziale Freak, cattiva e violenta, Kelavra dalla chitarra tambureggiante, dal ritornello melodico e dal discreto breakdown, No Regrets pezzo più punk rock in stile Distillers, Your Generation e la successiva R u Ready, una rock’n’roll/punk-anthem.

Tutti gli 8 pezzi che compongono questo album portano con sé tanta attitudine e un importante lavoro di arrangiamento che rendono “The Real Eye of God” e i Milksnake delle bellissime scoperte per il sottoscritto.

Tracklist:

Freak

Real Eye of God

Kelavra

Cocaine

No Regrets

Young Generation

R u Ready

What About Me