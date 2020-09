BOUNCING SOULS: nuovo album fuori a Ottobre

I Bouncing Souls hanno da poco annunciato l’uscita di “Volume 2″, un album che vede la seminale punk rock band del New Jersey cimentarsi nella rivisitazione di alcuni dei suoi pezzi più belli e conosciuti.

L’album uscirà il 23 Ottobre prossimo per Pure Noise Records e qui sotto potete ascoltare una bellissima versione di Ghosts on the Boardwalk.

Questa invece la tracklist:

Argyle

Gone

Late Bloomer

Simple Man

Hopeless Romantic

Kids and Heroes

Favorite Everything

Highway Kings

World on Fire

Say Anything

Ghosts on the Boardwalk

L’album conterrà anche il nuovissimo pezzo World on Fire: