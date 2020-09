THE MANGES: video di “Next to Zero”

Nuovo video in casa Manges. La storica punk rock band di La Spezia ha rilasciato il video di Next to Zero, pezzo contenuto nel nuovo album “Punk Rock Addio” in uscita a fine settembre per Striped Records.

Qui sotto il video, un vero e proprio tributo a quello che è un culto del punk rock italico, ovvero La Skaletta di Las*Pezia.