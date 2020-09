Chiude la campagna PUNK ROCK AGAINST GENDER VIOLENCE, Micky Paiano leader degli Shöck di Bilbao (forse la conoscete per i NoRelax con Joxemi degli SKA-P o forse ve la ricordate come voce delle Bambole di Pezza).

Da sempre vicina alla causa (ricordiamo pezzi come 1522 (numero anti violenza) https://www.youtube.com/watch?v=7yazfi1LRfg o il featuring in Solo Follia https://www.youtube.com/watch?v=R0ktzlcryM0 con L’invasione degli Omini Verdi ).

Fermiamo la violenza!

Dona ora!