Nuovo video per gli SHÖCK

Esce oggi il Video di “Juntxs otra vez” (Di nuovo assieme) è molto speciale per la band di Bilbao, poichè contiene immagini della registrazione dell’album Alta Traición nei Rockstudios, per tutti gli amici che compaiono in esso e per esser stato registrato a pochi giorni del primo lockdown di Marzo 2020 .

” Sognando il giorno in cui potremo stare di nuovo assieme”