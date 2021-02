CANTINIERO: tutta la discografia in digitale a cura di T.A.C. Records

La T.A.C. Records dalle sponde del lago di Como fa sentire la sua voce e riporta in pista uno dei gruppi più rappresentativi della scena Ska del nuovo secolo, infatti cureranno la distribuzione in digitale della discografia dei Cantiniero, stay tuned che le news non finiscono qua!

I CANTINIERO IN DIGITALE PER T.AC. RECORDS

Nei primi quindici anni del 2000 era impossibile a Lecco non imbattersi nei Cantiniero. Con il loro ska tradizionale ma al tempo stesso moderno, coi loro cori adatti a una curva e con quell’attitudine barricadera e orgogliosa, suonando per collettivi, consulte studentesche, case occupate e centri sociali. Nei loro tempi d’oro si sono spostati per tutta la penisola a suon di ska, portando lotta, allegria e baldoria. Hanno pubblicato quattro dischi, (L’ultimo, Resta A Ballare, uscito per KobRecords Italia e già disponibile in digitale) e partecipato a svariate compilation. Siamo fieri di annunciare che i primi tre dischi verranno distribuiti in digitale dalla T.AC. Records, con qualche sorpresa inedita…Per cui restate sintonizzati, mettete il vestito buono e preparatevi a ballare!