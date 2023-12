“Fuori Controllo”: il nuovo ep dei Troublemakers

Fuori Controllo è l’ep di esordio dei Troublemakers, nuova formazione ska punk di Parma. Ad anticiparlo lo scorso 3 novembre è stato pubblicato il loro primo singolo La Crew. Dal brano è stato estrapolato un videoclip. L’ep è stato registrato e mixato presso il Subway Studio di Parma, e prodotto dal gruppo stesso. Luca Massarenti, chitarrista e voce del gruppo, ne ha curato testi e musiche, si è anche occupato anche dell’ideazione delle grafiche. Nel mese di ottobre sono entrati nel roster della Duff Records, etichetta indipendente calabrese.

L’ep è una mistura tra ska, reggae, punk e venature jazz. Grazie al brio dei fiati, che si sposano con le tematiche legate alla quotidianità, danno l’energia di una danza brillante e vivace. “Siamo molto felici di questo lavoro, ci siamo appassionati tutti molto dalla stesura dei pezzi alle registrazioni. abbiamo lavorato sodo da luglio a fine ottobre.” Racconta Luca Massarenti. “A breve usciranno anche le date del tour e un Ep nuovo con l’anno nuovo.”

Nel primo brano, Fuori di Testa, si snocciola una giornata passata su due ruote in compagnia della propria amata. Ci si chiede “Domani dove si va?”, mentre assoli di tromba si alternano alla voce.

La Crew esprime al meglio la voglia di compagnia, il desiderio di stare insieme. Il tutto culmina con il ritornello dai toni esplosivi. “Shake your hips and move your feet, stomping on the dancefloor, rocksteady beat I don’t wanna say goodbye!”

Si chiude con Vero Amore. Il protagonista parla di un amore su cui nutre numerosi dubbi. Sarà vero amore? Chi può dirlo? Proprio perché spesso è facile mal interpretare. Il dubbio però lascia spazio alla certezza… “mi sono convinto che… È vero Amore”

Ascolta “Fuori Controllo”

BIOGRAFIA

La storia dei Troublemakers inizia nel cuore della scena musicale locale. Fondati nel 2023 a Parma, il gruppo è composto da membri provenienti da realtà conosciute nella scena quali Los Fastidios, Skarnemurta e Ground Control che portano la loro esperienza e la loro creatività alla tavolozza sonora della band. Legati dalla passione per lo ska, il punk e il jazz, con il loro spirito ribelle e la musica che scatena il pubblico, Il suono distintivo è caratterizzato da ritmi sincopati, fiati accattivanti e testi che riflettono sia le gioie che le sfide della vita con un tocco di spensieratezza. Con radici profonde nel genere ska e influenze di rocksteady, la band ha creato un suono che incarna l’energia contagiosa e il ritmo pulsante di questi stili musicali. Le sonorità spaziano dallo ska tradizionale giamaicano alla musica punk e reggae moderno creando un sound che è un tributo al passato ma guarda sempre avanti. Il primo singolo “LA CREW”, del 3 Novembre, ha anticipato l’EP, la cui data risale al 24 Novembre 2023.

Contatti

[email protected]

https://www.facebook.com/thetroublemakersska

Formazione

Luca Massarenti chitarra – voce

Marco Ravasini – voce

Alberto Marchetti – basso

Davide Bazzini – trombone

Nicola Alberini – tromba

Federico Gasparetti – batteria