SUNSET RADIO: Guarda il video tratto dal nuovo singolo “Vertigini”

Si preannuncia un inverno ricco di novità in casa SUNSET RADIO. La band ravennate ha infatti pubblicato un nuovo singolo in collaborazione con Superbia Music Group intitolato “Vertigini”, il cui video è stato diretto da Edoardo Giuliani (Kunai Studio). Il singolo – registrato e mixato da Fabrizio Panebarco (Pan Music Production) – vede ancora una volta al centro del suo focus la sfera emotiva, come spiegato dalla band: “‘Vertigini’ è un brano introspettivo. A differenza di quello che si può pensare non parla di una storia d’amore bensì di un conflitto interiore con sé stessi. Il brano racconta di momenti di smarrimento nei quali non ci si riconosce più, diventando il proprio peggior nemico”.

Il brano farà parte della scaletta prevista per lo show dell’8 dicembre in occasione dell’Emo Night Milano che avrà come nuova casa, il Circolo Magnolia, con i Sunset Radio nelle vesti di headliner.

Venerdì 8 dicembre @ Circolo Magnolia di Milano

FREE ENTRY

Sunset radio + guest: Surreal Noise

+ DJ set Emo Night Milano