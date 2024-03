Lovedrop e il loro “Hit Me Back”

Dopo tre singoli, i Lovedrop band originaria di Padova, rilascia il loro primissimo album: HIT ME BACK.

Un primo album composto da dieci canzoni pop punk e pop rock che mostrano l’intero potenziale della band. Dal party mood di 6FU, We Got No Friends o Hit Me Back, alla più spiccata introspezione di Stuck In My Head, Where Did You Go e Need Me, questo album tratta con profondità e ironia temi come l’amicizia, l’abbandono, la depressione e le preoccupazioni per il futuro, in un piccolo viaggio che vi porterà all’interno della visione della musica che i Lovedrop percepiscono come collante fondamentale tra i legami umani.

La band di Padova si sta inserendo bene nel circuito e soprattutto aggiunge al punk in versione pink un tocco di freschezza in più portando ancora di più le sonorità californiane nel nordest italiano ormai anche centro di un punk capace di essere attuale.

