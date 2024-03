BANDA DEL RIONE, quale destino per noi – 20 anni dopo

Un vero e proprio scontro tra titani, quello organizzato da Motorcity Produzioni per celebrare i 20 anni dall’uscita di “Quale Destino Per Noi…” della Banda Del Rione, un disco che ancora in molti continuano a considerare come iconico per il suo genere.

Attaccabrighe, Sempre Peggio, Nabat, Pretesto, Klasse Kriminale, Gli Ultimi,

Plakkaggio ed Azione Diretta: otto gruppi – rappresentanti il meglio dello street-punk di ieri, oggi e domani – che andranno a dividersi le otto tracce, reinterpretando il sound e le istanze della Torino dei primi 2000.

Sembra impossibile ma sono passati già oltre 20 anni da quando Eugy & soci pubblicarono insieme alla Oi! Strike di Roma questa bomba che travolse e sconvolse la scena italiana, influenzando e determinando il modo di scrivere e di suonare il punk nell’Italia di quegli anni.

“Nell’autunno del 2003 avevo poco più di 20 anni, mentre oggi ne ho poco più di 40” – commenta Eugy. “Questa idea nasce per rilanciare una serie di brani che a distanza di anni sembrano ancora tremendamente attuali e per mettere un punto tra le infinite linee dei miei pensieri, riguardo una storia poteva dirmi e darmi ancora molto, ma che purtroppo è finita. Quale Destino Per Noi compie 20 anni ed ho scelto di festeggiare questo importante traguardo con questo LP. Partecipano a questo disco gli eroi e gli amici di una vita, che voglio personalmente ringraziare. Questo disco sarà un bel tutto nel passato che mi piacerebbe riprendere in mano tra altri 20 anni e riascoltare con un velo di orgoglio e nostalgia.”

In copertina troviamo un vecchio flyer che un giovanissimo Zerocalcare decise di disegnare quando i Banda Del Rione si sciolsero. L’uscita del disco è prevista per maggio in formato vinile e su digitale, mentre i preorder saranno disponibili già dal mese di aprile

