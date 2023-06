Load Rejection pubblicano “Never Known”, il nuovo EP

I Load Rejection pubblicano il nuovo EP “Never Known” un concentrato di rabbia, vulnerabilità e voglia di rivincita.

La band è nata nel 2018 ed ha alle spalle la pubblicazione di due singoli: “Wake Up Man” e “The Other You”, che li hanno portati a dare forma al proprio sound, una ricetta sapientemente dosata di influenze alternative rock, nu metal con incursioni rap, punk-hardcore e garage.

“Never Known” è l’EP che li porta a consolidare la propria presenza, oltre che sul territorio di nascita (tra Lodi e Piacenza), anche nella scena musicale underground italiana.

Il sound cupo, assieme al groove e ai ritornelli dalla voce più urlata, rispecchia la personalità della band, che si traduce dal punto di vista delle liriche in testi introspettivi dettati dall’esigenza di evadere dalle complessità della vita che ognuno di noi può incontrare.

Superare le apparenze, scoprire che si può essere forti, trovare nel rimpianto del passato la maturità per affrontare il futuro, non lasciarsi sopraffare dai dogmi.



I Load Rejection danno il benvenuto a questo nuovo lavoro, commentando:

“Questo EP definisce la nostra identità come band e il nostro sound.

Dopo anni di cambi formazione siamo riusciti a trovare una stabilità e tutto questo si traduce in una maggiore fluidità della scrittura, chimica in sala prove e sul palco. Finalmente possiamo dire a tutti che esistiamo.”



Il disco è stato registrato e mixato da Daniele Mandelli all’Elfo Studio di Tavernago (PC), masterizzato da Giovanni Versari presso La Maestà Mastering Studio.

L’artwork del disco è realizzato da Carlotta Mazzi, mentre le foto interne e del booklet sono di Nicole Fodritto.



“Never Known” è disponibile sulle principali piattaforme digitali e in formato CD.



I Load Rejection saranno impegnati in questi appuntamenti dal vivo per presentare e promuovere “Never Known”:

15 Giugno – Low-L Fest, Piacenza

30 Giugno – Calypso Live Music Pub, Fombio (LO)

1 Luglio – Rock al Grot, Grotte di Labante (BO)



Load Rejection

Instagram: https://www.instagram.com/loadrejection_band/

Bandcamp: https://loadrejection.bandcamp.com/

Facebook: https://www.facebook.com/Loadrejection

Never Known EP

Spotify https://open.spotify.com/artist/05n64G7uO93WSaVJB6Apkl

Amazon Music https://www.amazon.com/music/player/artists/B09JQZFSZ9/load-rejection

Apple Music https://music.apple.com/fm/artist/load-rejection/1590870587

Deezer https://www.deezer.com/en/artist/148734512