I Green Day hanno pubblicato 3 “outtakes” inediti dalle sessioni di registrazione di Dookie.

Gli outtakes (ovvero i pezzi scartati) sono “Walking The Dog”, “409 In Your Coffeemaker” e “Christie Road”.

I pezzi appariranno nella prossima edizione del 30° anniversario dell’album, che sarà disponibile su vinile da 6 LP, su 4 CD e in digitale il 29 settembre.

Qui sotto i 3 pezzi:

https://GreenDay.lnk.to/dookie30outtakes