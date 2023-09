Lillians pubblicano il nuovo singolo “So, So Long” e si preparano all’album di debutto

Dopo “Move On”, il singolo di debutto dei Lillians, la band romagnola torna con un nuovo brano che anticipa il primo album della band. “So, So Long”, forse il pezzo più diretto e semplice dei Lllians: un giro di accordi, un ritornello che martella sugli stessi rimanendoti facilmente in testa, racchiudendo l’essenza di questo genere in poco meno di due minuti e mezzo.



ASCOLTA IL SINGOLO: https://youtu.be/lYgb598dIs8?si=-hpciWqvdxeERcgY



Quando si tratta di proporre qualcosa di “catchy”, la band punk rock ha già dimostrato di saperci fare: “Move On” si è appiccicata subito nella mente di chi ha fatto conoscenza con questo trio grazie a quel brano e “So, So Long” non è da meno: il ritornello gioca con le melodie semplici ed efficaci che hanno reso questo genere apprezzato da molti.



Filippo (cantante e chitarrista dei Lillians, nonché autore del testo) commenta il brano dicendo:

Con So, So Long volevo rappresentare il sentimento che ognuno di noi prova subito dopo una lite, una discussione o una diatriba con una persona.

Quel senso di leggerezza dopo aver detto tutto quello che va detto, consci di essersi tolti un peso e di poter andare nella propria direzione. E’ un’incitazione a fregarsene del parere altrui e guardare oltre, lasciare indietro ciò che ci rallenta per continuare a vivere la vita al nostro passo. Cantando il ritornello penso a come sia importante portarsi dentro un inno che ci dia la forza, anche se a volte non l’abbiamo, di tener conto prioritariamente di noi stessi, continuando a correre sulla nostra strada.



I Lillians saranno impegnati in questi appuntamenti live a settembre:

09/09 SLAM PUNK Punkadeka Melzo (MI)

23/09 BORGO PUNK EXPLOSION Fest Montebello Vicentino (VI)



L’album, che conterrà i due singoli già anticipati, si intitolerà “I wish I lived this life” ed è previsto per l’autunno.

Musica e testo di Lillians

Registrato da Alex “Bounty” Conti(Convolution Studio) e Lillians

Prodotto da Alex “Bounty” Conti, Simone Coen e Lillians

Copertina di Filippo Cinotti



Instagram: https://www.instagram.com/lillians.band/

Facebook: https://www.facebook.com/lillians.band

YouTube: https://youtube.com/@Lilliansband

Bandcamp: https://lillians.bandcamp.com/

Web: lilliansband.com

FOTO COPERTINA Credits: Filippo Cinotti