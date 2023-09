Borgo Punk Explosion 2023

Il 23 Settembre 2023, tutti a Montebello Vicentino – Vicenza (Italy) per il Borgo Punk Explosion.

Festival che vedrà come lineup:

Andrea Manges & The Veterans

The Slurmies

All Coasted

Lillians

Sludder

The Flatnoise

Un giorno di punk rock, distro e banchetti DIY immersi nelle campagne dell’ovest vicentino, ai piedi dei Colli Berici

Free camping

Food&Drink

Contributo band 5€

more info coming soon

EVENTO CONFERMATO ANCHE IN CASO DI PIOGGIA

Borgo Punk Explosion è ospitato da @ilborgomontebello che si trova a 6km dal casello A4 di Montebello (VI) ai piedi dei Colli Berici.