“Shattered” il nuovo singolo delle BC/BC

Shattered” il nuovo singolo delle Bad Cop/Bad Cop, è uscito sottotraccia a fine Luglio mentre tutti o quasi tutti eravamo pronti per partire per le vacanze. Con un pizzico di ritardo (che spesso ci contraddistingue) ve lo proponiamo quest’oggi per il messaggio che si porta dietro e per il sound più ruvido e accattivante.

A riguardo Stacey (voce della band) ha dichiarato:

“Shattered” è una canzone che è stata scritto dopo aver visto un post su Internet di un buon amico che raccontava di come stesse davvero lottando nella vita. Mi ha costretto a prendere la mia chitarra nel tentativo di raggiungere coloro che vedo soffrire ogni giorno. So che la vita diventa dura e può essere brutale, ma è anche meravigliosa e bella quando siamo in grado di aprire gli occhi e vederlo. Sono empatica con chi sta attraversando un momento difficile. Ci sono stato, ma ora ho anche una prospettiva che mi permette di vivere la mia vita, qualunque cosa accada. Lo voglio per tutti! “Shattered” è una lettera d’amore alle persone nel mondo che soffrono per far loro sapere che sono amate e non sole!” ??

“Shattered” is a song I wrote after seeing a good friend post on the internet about how he was really struggling in life. It compelled me to grab my guitar in an attempt to reach out to those I see hurting every day. I know that life gets hard and can be brutal, but it is also wonderful and beautiful when we are able to open our eyes and see it. I empathize with those having a hard time. I’ve been there, but I also now have a perspective that allows me to live my life no matter what. I want that for everyone! “Shattered” is a love letter to the folks in the world that are suffering to let them know they are loved and not alone!” ??

Disponibile su tutte le piattaforme digitali, il brano ha segnato il debutto di Alex Windsor alla chitarra al posto di Jennie Cotterill che ha lasciato la band all’incirca un anno fa.

Approfittiamo inoltre, saputo del ricovero di qualche giorno fa, per fare a Stacey gli auguri di pronta guarigione e un rapido ritorno sui palchi…

Noi ovviamente la attendiamo in Italia con tutta la band per un abbraccio al prossimo tour!