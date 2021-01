Notizie terribili che non vorremmo mai leggere, apprendiamo dalla stampa e dai social che Claudia, fondatrice insieme a Martina di Inferno Store, ha perso la vita in seguito ad un incidente in montagna, durante un’escursione.

Ai famigliari, a Martina ed a tutti gli amici va il nostro abbraccio.

Buon viaggio Claudia, che la terra ti sia lieve.