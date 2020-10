Inferno Store: nuovi orari di apertura

Due giorni fa, sulla pagina facebook del negozio romano Inferno Store è stato annunciato il nuovo orario di apertura, a seguito del nuovo DPCM in vigore dal 26 Ottobre. Il negozio, seguirà i seguenti orari:

dal MARTEDÌ al SABATO dalle 12 alle 19

Tuesday – Saturday: 12 A.M. – 7 P.M.

Inoltre, è stato rimandato l’evento previsto per il 31 Ottobre presso il Csoa Spartaco:

RIMANDATO || Stai a casa Fest (limited edition) presenta NoHayBanda! sonorizza “Begotten” di E. Elias Merhige

Per quanto riguarda il finissage di FAITH in collaborazione con Strange Opera, anche se le attività si sposteranno su piattaforma on line e streaming, la mostra è comunque visitabile fino al 31 ottobre con ingressi contingentati; inoltre presso l’Inferno Store è possibile l’acquisto del volume sul progetto stampato da Edizioni Epoké 31.10 | FAITH di Marta Bianchi e Andreina Bochicchio

C’è chi non ha intenzione di arrendersi!