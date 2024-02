THE CHISEL fuori il nuovo album

Esce oggi What A F*cking Nightmare, l’labum dei Chisel (si, quelli che suoneranno con i Dropkick Murhpys a Milano)

Per celebrare l’annuncio di What A F*cking Nightmare, i The Chisel hanno condiviso il loro singolo “F*ck ‘Em”.

La traccia livewire segue il precedente singolo “Cry Your Eyes Out” (che ha attirato l’attenzione di artisti del calibro di Stereogum, BrooklynVegan e altri, e apparirà anche nel nuovo album), e mette in risalto la capacità della band di incanalare orecchiabilità e ferocia in egual misura. . Il cantante Cal Graham ha discusso della nuova canzone dicendo: “la canzone parla di persone che parlano ma non hanno molto da dire: stupidi e idioti troppo supponenti”.