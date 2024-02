Gab De La Vega torna alle sue radici punk con il nuovo singolo “Preaching To The Choir”

Gab De La Vega torna alle sue radici punk con il nuovo incendiario singolo “Preaching To The Choir”, terzo estratto dal prossimo album “Life Burns”, in uscita il 1° marzo 2024.”Life Burns” sarà pubblicato da SBÄM Records in tutto il mondo, in collaborazione con Sell The Heart Records (Stati Uniti), Epidemic Records, Motorcity Produzioni e Overdrive (tutti in Italia).

In questi mesi Gab De La Vega ha svelato due diversi volti del nuovo album, con il singolo “Off My Chest”, un brano potente guidato da ritmi di batteria dinamici e feroci riff di chitarra e “Northern Lights”, una canzone groovy ma intima che ha esposto gli ascoltatori a suoni più equilibrati ma elaborati.

Se questi due singoli davano già l’impressione che “Life Burns” sarà uno degli album più sfaccettati del 2024, “Preaching To The Choir” aggiunge altri elementi a questa equazione, aprendo un altro fronte nella varietà musicale che compone quello che sarà il quarto album in studio di Gab De La Vega.

Il singolo ricollega il songwriting di De La Vega alle sue origini punk e hardcore, dando l’impressione che alcune lezioni apprese non possano mai essere dimenticate: la spontaneità con cui la canzone arriva a chi ascolta dimostra quanto profonde siano le radici punk del cantautore bresciano.

“The Music, The Message” è sempre stato un adagio del punk fin dagli inizi e questo singolo non fa eccezione. Gab De La Vega propone un brano che può potenzialmente diventare uno di quegli inni punk rock da cantare a squarciagola.

Gab De La Vega commenta: “Preaching To The Choir è una canzonepunk. Punto. Ho sentito il bisogno di esprimermi in un linguaggio molto familiare, che ho imparato molti anni fa e che mi è rimasto impresso, che mi ha formato e che è diventato parte di me. È bellissimo poter portare la mia musica in tutte le direzioni che voglio, esplorare liberamente il mio songwriting e poi tornare alle mie radici e sentirmi così a mio agio.Preaching To The Choir è una canzone punk scritta dal punto di vista di qualcuno che è cresciuto nella comunità punk e hardcore, che ha imparato molto da essa, ma che ora vede che a volte le cose non funzionano come dovrebbero.

Le cose che una volta venivano criticate nel “mondo esterno” diventano standard anche nella nostra comunità, che è ben lontana dall’essere impeccabile, ma ha ancora bisogno e merita di essere rispettata, di dedizione e impegno onesto per far sì che il punk rock rimanga la forza positiva per un cambiamento nel mondo con cui siamo cresciuti. È qualcosa che è qui e ora, che è vivo, è una “minaccia minore” ma significativa a un mondo che soffoca la creatività, la libertà di espressione e l’importanza di creare legami, ponti tra le persone. L’efficacia del messaggio punk è sprecata se è autoreferenziale. Diventa una rievocazione, la cerimonia di una religione morente. La forza del punk era, è stata e, si spera, sarà sempre la sua capacità di creare forti legami all’interno della propria comunità e, d’altra parte, di proiettarsi verso il cuore della società, di scuoterla, di svegliarla e di cercare di renderla migliore.Questa canzone parla di questo”.

L’energia della canzone è accompagnata dal video di Ronnie Amighetti, che ricollega questo particolare brano a “Off My Chest”.

Gab De La Vega dice:”Abbiamo girato questo video insieme a quello di “Off My Chest”. Abbiamo pensato che ci fosse una connessione, una sorta di continuità tra i due, non solo dal punto di vista stilistico, ma più che altro nelle intenzioni. Se “Off My Chest” è una canzone “su di me”, “Preaching To The Choir” è una canzone “su di noi”. L’ambientazione è quelladi un magazzino di produzione dal vivo e la band sta semplicemente facendo le prove, perché volevamo catturare l’energia che arriva nel suonare questa canzone insieme alla mia band, The Open Cages”.

Il viaggio di Gab De La Vega ha attraversato negli annil’Europa, compreso il Regno Unito, la costa orientale degli Stati Uniti, il Canada e il Sud America, e l’ha visto condividere i palchi con artisti importanti come Frank Turner, Against Me!, Laura Jane Grace, PUP, Chuck Ragan, Joey Cape e altri ancora. Nel2022 ha partecipato con la sua band al Lost Evenings Festival di Frank Turner a Berlino, su invito del cantautore britannico, e recentemente ha intrapreso il “Road to the Next Chapter Tour” nel 2023, colmando il divario tra il suo terzo disco, “Beyond Space And Time”, e l’album di prossima uscita.