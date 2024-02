Mondo Animale nuovo singolo per i Magic Jukebox con Nicolò Peter Punk

Mondo Animale è il nuovo singolo dei Magic Jukebox, duo composto da Pietro Zanetti, storico musicista trevigiano e attuale bassista della Sindrome di Peter Punk, qui nella veste di chitarrista factotum e dalla travolgente Adriana Donaggio alla voce.

“Mondo Animale” è un mix di sonorità ben definite; la personalità Punk 77 della band, territorio in cui si muovono con una certa agilità, si fonde al punk anni 90 del molto noto e prolifico Nicolò Gasparini (servono presentazioni?) che oltre a partecipare come ospite, cura la produzione del pezzo.

Per l’occasione la banda ha pubblicato un video diretto da Tobia Berti che trovate qui sotto. Fate i bravi e seguite la banda su Faccia Libro e Istagrumo come si dovrebbe per tutta la scena Italiana.