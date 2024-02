PUNK ROCK HOLIDAY .. nuove band annunciate!

Nuovo annuncio per il PUNK ROCK HOLIDAY:“Visto che l’inverno sta per finire e siamo a metà agosto, abbiamo altre novità emozionanti da condividere. Siamo entusiasti di annunciare sette nuove band che si uniscono alla nostra formazione oggi. Dalla Svezia, i sempre più energici No Fun At All porteranno il loro spettacolo divertente. Si uniscono a loro l’iconica band punk scozzese, The Exploited e la forza inarrestabile conosciuta come H2O