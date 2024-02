Ottime notizie per tutti i fan degli Tsunami Bomb: la punk rock band di Petaluma, California, ha annunciato di essere in studio per registrare alcuni nuovi pezzi:

Non sappiamo ancora l’intento della band, sicuramente qualcosa bolle in pentola: restate sintonizzati.

L’ultimo lavoro della band, l’album “Spine That Binds”, è uscito per Kung Fu Records nel 2019.