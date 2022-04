THE QUEERS: Venerdì tutti al Forte Prenestino!

Continua il tour Italiano della punk rock band in Italia questi giorni..

Domani saranno alla prima delle due giornate dedicate al 25 Aprile del CSOA Forte Prenestino!



I THE QUEERS e la storica occupazione di Centocelle hanno diverse cose in comune, a partire dal-la loro nascita. Provengono entrambe dai tumultuosi anni 80. Nel 1981/82 Joe P. King (a.k.a. Joe Queer) diede vita alla band. Nel 1986 iniziò l’occupazione del Forte Prenestino.

Il loro primo incontro avvenne negli anni 90. Live memorabile nella sala concerti del quale alcuni stralci sono tutt’ora visionabili su YouTube. Fu un vero e proprio colpo di fulmine.

Pogo, sorrisi, anfibi, birra, sudore, lividi, amore.

Da quel momento ad oggi le loro storie si sono intrecciate ancora in diverse occasioni, rinnovando ogni volta quel brivido provato al primo, indimenticabile incontro.

E’ quindi con immenso piacere che vi invitiamo tutte e tutti ad accorrere VENERDI 22 APRILE nella piazza d’armi di sinistra, per dare vita assieme ad una nuova notte di Fortopia in quell’altro mondo possibile noto come CSOA FORTE PRENESTINO.

Ad aprire il concerto i GREVE e i THE AMMONOIDS, direttamente da Roma e dal Devoniano, con il loro punk ricco di venature HardCore & Ska!

Piccolo estratto del live dei THE QUEERS al CSOA FORTE PRENESTINO nel 1996:

Pagina facebook ufficiale della band THE QUEERS – https://www.facebook.com/thequeers



GREVE

Band hardcore punk di Roma, di età media altina con membri di Manimal, AntiYou e Afasia, nata nel 2017. Carmelo suona il basso, Carlo la chitarra, Paolo Chef la batteria e Claudio Egdiborn se la canta. Elencati in ordine di età.

https://www.facebook.com/grevepunx



THE AMMONOIDS

The Ammonoids was born in 2012 from Matteo (guitar) and Giacomo (bass). After years of small concerts that lead to nothing, with a drastic change of formation, they take Lorenzo as a drummer in 2017. After about two years they begin to move inside the Roman scene, proposing their fast and rough but melodic punk rock. In the summer of 2019 they record their first EP DEVONIAN

https://www.facebook.com/TheAmmonoids

VENERDI 22 APRILE 2022

CSOA Forte Prenestino presenta THE QUEERS in concerto!

Opening Act – GREVE e THE AMMONOIDS

Inizio concerti ore 22:00, in piazza d’armi.Con