THE MANGES: nuovo album, nuovo singolo in arrivo e primi concerti del 2022

La punk rock band Spezzina si prepara a tornare sul palco, in attesa del lancio del nuovo singolo “High On Stress”, che arriverà il 13 Maggio.

Formati a La Spezia, piccola città di mare del Nord Italia, i Manges hanno iniziato a suonare pop-punk in stile Ramones nel 1993, e sono così testardi da non avere più smesso.

Adesso hanno deciso di prendere di petto questo 2022, e nonostante siano quasi giunti al traguardo dei trent’anni di attività hanno ancora voglia di punk rock.

Sono infatti appena terminate le registrazioni del sesto album di studio dei Manges, “Book Of Hate For Good People”, che uscirà il prossimo autunno: “High On Stress”, il primo singolo tratto dal nuovo disco, si potrà ascoltare su tutti i canali digitali a partire da venerdì 13 Maggio.

“High On Stress” è una classica canzone dei Manges, da sempre fedeli alla formula tre-accordi & melodia in piena scuola Ramones.

Come racconta Andrea, voce e chitarra nel gruppo, “l’idea per la canzone nasce dalla maglietta che aveva Caccola, uno dei protagonisti del film La Rivincita Dei Nerds, durante una delle sue scene cult”. “Ce lo dicevamo spesso”, continua Andrea, “che sarebbe stato un ottimo titolo per una canzone. Ma, come facciamo sempre, siamo partiti da uno spunto divertente per esplorare poi quel malessere che ci portiamo tutti dentro e che spesso trova spazio nei nostri testi. Non siamo sicuri che tutti quelli che ci ascoltano, magari presi bene da pezzi orecchiabili e frasi ironiche, si accorgano di quanto spesso parliamo di ansia, depressione, rabbia”.

Il sound del nuovo album, di cui “High On Stress” è il primo singolo, è di nuovo un’evoluzione di ciò che i Manges propongono da sempre.

Cambiano i tempi, cambia la scrittura dei pezzi, cambiano i produttori (per “Punk Rock Addio”, del 2020, la band aveva collaborato con Lorenzo Moretti e Danilo Silvestri dei Giuda), ma nonostante tutto i Manges riescono comunque a rivoluzionare il loro sound rimanendo sempre – tragicamente – uguali a loro stessi. Le ultime registrazioni sono state prodotte dallo stesso Andrea e mixate da Andrew Berlin del leggendario studio del Colorado The Blasting Room, che è di proprietà di Bill Stevenson, il batterista di Descendents e Black Flag, per intenderci. Berlin a sua volta ha un curriculum incredibile e ha lavorato con gruppi punk di fama mondiale, tra cui Rise Against, NoFX, Teenage Bottlerocket e A Wilhelm Scream, oltre agli stessi Descendents.

Mass, il bassista dei Manges, commenta: “Abbiamo deciso di registrare a Spezia nello studio dove abbiamo inciso le nostre prime canzoni negli anni Novanta, quando eravamo solo dei ragazzini. Poi ci siamo tornati per “The Manges Go Down”, del 2006, e proprio quello è stato il nostro disco più fortunato di sempre. In tempi di pandemia aveva senso rimanere nella nostra città e lavorare con gli amici di Bulls Recordz, che oggi gestiscono lo studio. Ci siamo prodotti da soli, con il coordinamento di Andrea, e siamo entusiasti del risultato finale”.

“Credo che questo sia il nostro primo, vero disco pop-punk“, dice Andrea.

“High On Stress” è solo un antipasto, perché nel 2022 i Manges faranno uscire altri singoli e pubblicheranno il nuovo disco in LP/CD con la loro label Striped Records, in collaborazione con la romana HeySuburbia/ Radiation. Soprattutto, però, torneranno in tour.

In attesa di definire un po’ di date all’estero – in programma c’è anche una puntata negli Stati Uniti a ottobre – ecco gli appuntamenti Italiani per la primavera:

22 Aprile – Torino, Blah Blah

23 Aprile – Mezzago (MB), Bloom

27 Maggio – La Spezia, Skaletta

28 Maggio – Mortegliano (UD), Festintenda

L’ultimo album dei Manges, “Punk Rock Addio”, è uscito per Striped Music nel 2020: qui sotto la nostra recensione.

THE MANGES: “Punk Rock Addio” – Punkadeka – Punk web Magazine