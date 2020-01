NOTTE DI TEMPESTA vol. 2 (Eterotopia, 14/12/19)

Dunque anche la seconda edizione della Notte di tempesta è passata senza far crollare l’Eterotopia, a quanto pare sono arrivati a casa tutti sani e salvi, ma quello che più conta è che quello che è successo nello storico spazio di San Giuliano Milanese entrerà di diritto in qualche classifica che di sti tempi va tanto di moda. Finiamo di fare i coglioni ed iniziamo a raccontare va

…arrivo come sempre all’apertura, con un po di stupore trovo dentro già gente, quasi nessuno di Milano, ma è già un passo avanti, scorgo nientemeno che il Teschio seduto in un angolo, finalmente ci si conosce di persona, e che piacere! Poi passo da Damiano (Bomber 80/Nutty Print) e dai Mad Beat per complimentarmi dato che il nuovo lavoro mi pare un disco pazzesco, tocca a loro aprire la serata e come temevo il pit è abbastanza freddino fino all’arrivo del Manager Ñani, pollice in su per i ragazzi che fanno ascoltare dal vivo delle grandi perle senza dimenticarsi che hanno alle spalle altri capolavori.

Gli onori di casa li fanno i Bad Revenge, band che elogio sempre e chi li ha visti dal vivo sa perché, lo spazio inizia a popolarsi e si fa strada anche un po di sana ignoranza, siamo solo all’inizio ma il livello mi pare bello alto, e non può che peggiorare.

Prima band che “conoscomanonhomaivisto”, salgono i Lenders da Roma e finalmente si poga, complice anche l’arrivo della crème dell’Emilia, i giovani spaccano abbestia anche dal vivo, sotto si sgomita e si cantano tutti i pezzi, si decolla non prima di salvare gli occhiali di Mirko.

Gli Assedio li ho visti qualche anno fa prima dei GBH al Decibel, ricordavo solo una gran furia e oggi si ripetono, se ne va qualche testa pelata ma la tensione resta per il quintetto viterbese, spunta anche la classica orca ed i ragazzi fanno un concerto perfetto e bello tirato…poi appena dopo di loro tocca al secondo gruppo che “conoscomanonhomaivisto” e lo dico accovacciato sotto al letto per la vergogna, i Bomber 80 infatti sono in giro da un bel po ed hanno alle spalle 2 grandissimi dischi, il pit s’incendia letteralmente e l’Eterotopia trema, i fiorentini non lasciano un attimo di tregua ed anche io mi butto sotto a cantare, non se ne può fare a meno.

Non ho idea di che ore siano ma è tardi, Tupac e la Crew cercano di mantenere gli orari ma a volte diventa difficile, ed in fondo chissenefrega? Stanno per salire Gozzilla e le tre bambine coi baffi e l’ignoranza adesso sta in mezzo al pogo che beve con la dignità del 90% dei presenti, si scatena un vero troiaio ma lo sapevo bene dato che conosco bene i ragazzi, ad un certo punto Piero si butta nella mischia dal palco a cavalcioni sull’orca in una foto che mi ricorda per certi versi una foto di T.V.O.R. (“tuffati nel mare hardcore” andate a cercare, giovanotti), e verso le 2 si lascia il palco all’ultimo gruppo della serata, o della quasi mattina, gli S-Contro che non vedevo da una serata memorabile all’El Paso, avevo paura che rimanessero solo gli eroi per guardarli, ma il pit resta popolato e si canta a squarciagola, con attimi di vere lacrime quando dedicano hardcore punk al compianto Paco, scomparso all’improvviso e troppo presto.

Si conclude così la seconda edizione di un festival che sta diventando un’istituzione, grazie al lavoro della 69 Brigade Milano e della S.H.A.R.P. Milano, che con mille sbatti ed ancor piu fatiche riescono a mettere in piedi serate dal profumo internazionale, ma col fascino delle nostre province, ma grazie anche e sopratutto ai ragazzi dell’Eterotopia, che con pazienza e gentilezza hanno tolto la sete a centinaia di kidz, questo posto mi piace sempre di più.

Qui sotto il solito, inutile e maleodorante contributo fotografico, meno male che sta passione non mi da da mangiare…OI!