DISTRUGGI LA BASSA 2020: fuori la line up completa

Si completa la line up del Distruggi la Bassa, festival punk hardcore d.i.y. che si terrà i prossimi 24, 25 e 26 Luglio al Piper di Ferrara.

La line up comprende nomi altisonanti del punk hardcore mondiale come Youth of Today, Millions of Dead Cops e D.R.I., ma anche leggende italiane come i Klasse Kriminale e bellissime realtà nostrane e non come Horror Vacui, Gli Ultimi, No More Lies, Insanity Alert e moltissimi altri.

Questa la line up definitiva:

Per tutte le info:

https://www.facebook.com/distruggilabassafestival