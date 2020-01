7 Febbraio: SEED’N’FEED / 7YEARS / BIFFERS / 40ena live @Cpa Fi-sud

Il CPA Firenze Sud in collaborazione con Inconsapevole Records di Livorno, sono orgogliosi di annunciarvi una serata con quattro gruppi che vi faranno pogare e ballare tutta la notte a ritmo di punk rock.

Ore 21: cena sociale

Ore 22:30 (puntuali) inizio concerto con:

Seed’n ‘Feed (alternative punk rock

(alternative punk rock 7 Years (hc melodico da Livorno)

(hc melodico da Livorno) Biffers (Livorno punk rock)

(Livorno punk rock) 40ena (Firenze punk rock)

No Nazi, No Sbirri, No Cani, No Vetro, Si Guano

Centro Popolare Autogestito Firenze Sud Via Villamagna 27/a 50100 Firenze Italy

Bus: 8,23,31,32,71,80 (fermata piazza Gualfredotto), uscita autostrada Firenze Sud svincolo viale Europa

Rispetto il posto e i suoi occupati e quando esci Rispetta il quartiere e i suoi abitanti!!