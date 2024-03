LOBOTOMY FEST 2024: ecco la line up del secondo giorno di festival

Come promesso, ecco il comunicato della seconda serata dell’edizione 2024 del Lobotomy Fest (10-11 maggio, Corte dei Miracoli, Siena).

Ciao Lobotomizzati!

Siete pronti a scoprire cosa vi aspetta sabato 11 maggio per la seconda serata dell’edizione di quest’anno?

Ecco qua!

La giornata del sabato comincerà come da tradizione nel pomeriggio: sul palco acustico salirà la punk-cantautrice romana Tunonna per un’esibizione attesissima e imperdibile!



Il DJ set pomeridiano sarà a cura del nostro Cozmik DJ e ci farà compagnia fino a sera.

In serata ci spostiamo sul main stage!

Si parte con Palmi and the Homograms, all star band dal sound squisitamente pop, composta dalla crème de la crème della scena punk rock di Milano e dintorni.

Sempre da Milano arrivano i Twerks. Tornano ai live dopo la pausa di lavorazione per il loro nuovo disco, in uscita a aprile, e ci faranno ballare con la loro micidiale miscela di punk, powerpop e garage.

Sarà poi il turno dei livornesi Biffers, punk rockers di vecchia scuola con alle spalle tanti concerti e ben due dischi usciti per l’etichetta californiana Kung Fu Records.

Infine, come headliners della serata avremo gli austriaci DeeCracks! I tre punk rockers viennesi hanno da poco festeggiato i 20 anni di carriera, durante i quali hanno fatto uscire numerosi dischi e singoli e girato il globo in lungo e largo. Finalmente arrivano anche in Toscana, con il loro punk rock potente e melodico.

Chiudiamo con l’ultimo ospite della serata: il DJ set a cura di Soul Crew Grosseto che ci farà ballare fino a tardi!

Continuate a seguirci perché nei prossimi giorni annunceremo tutte le altre iniziative che ci accompagneranno durante il Lobotomy Fest 2024, compresa una fantastica serata di “riscaldamento” per il giovedì!