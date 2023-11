DeeCRACKS 20 anni in solo disco!

Per celebrare questa pietra miliare nei loro 20 anni di carriera, i DeeCRACKS pubblicano A Frantic Effort, un enorme retrospettiva delle loro canzoni preferite degli ultimi due decenni.

Ma non pensare che i DeeCRACKS proverebbero a venderti una collezione di “Greatest Hits” noiosa e congelata :

“Abbiamo deciso di rivisitare la nostra carriera e di ri-registrare i nostri preferiti e quelli che pensiamo siano i classici della band, oltre a due canzoni completamente nuove”, dice Mike.

“In questo modo, abbiamo canzoni dal 2003 al 2023 in un unico album… e in un’unica produzione dal suono eccezionale.”

Il dico uscirà il 17 Novembre ma la prevendita è già disponibile su https://stripedmusic.com/cd-deecracks-20-years-a-frantic-effort/ non fatevelo scappare!

Tracklist:

1. Burnt Out

2. Another Time Bomb

3. Down Out And Low

4. Not Another Minute

5. Shambles

6. One And A Million Miles

7. We Can’t Help It

8. I Need A Nurse

9. You Messed My Head Up

10. Gimme Gimme Plastic Surgery

11. My Baby Quit Rehab

12. Get Out Of My Head

13. Adderall

14. Valentine

15. Rat In A Trap

16. Just Wanna Play

17. Kill Or Cure

18. Don’t Rely On Me

19. Monkey Boy (Sandcastle Version)

20. Stroll The Streets

21. Standing On My Head

22. I Wanted It All

23. Metal Mind

24. Don’t Turn Your Heart Off

25. Mentalane

26. Charité Forever

27. Where We Belong

28. Beach 90