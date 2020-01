La leggenda del Punk mondiale U.K Subs passa in Italia per il tour dei 40 anni dall’uscita di “Brand New Age”, non c’è molto dire, manco ce li ho 40 anni…comunque la band dello zio che tutti vorrebbero farà due tappe nel nord Italia, una a Rozzano (Mi) e l’altra a Ferrara, qui di seguito i link degli eventi dove potrete trovare tutte le info.

Giovedì 6 febbraio CIRCOLO ARCI BLACK STAR w/Bislers

Venerdì 7 febbraio CIRCOLO SVOLTA w/Pay

Per chi ci sarà ci si vede a Rozzano.