Il 13 Marzo prossimo uscirà “Death in Venice Beach”, il nuovo album dei californiani Bombpops.

Il disco uscirà per Fat Wreck Chords e sul sito dell’etichetta di Fat Mike è già disponibile il pre-ordine.

Questa la tracklist:

1. Dearly Departed

2. Double Arrows Down

3. Zero Remorse

4. Notre Dame

5. Sad to Me

6. Can’t Come Clean

7. Blood Pact

8. In the Doghouse

9. 13 Stories Down

10. Radio Silence

11. House on Fire

12. Southbound Stranger





Qui sotto il primo singolo estratto Notre Dame.