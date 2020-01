A giugno I GOOD RIDDANCE AL LOW-L FEST DI GUARDAMIGLIO!!

Riceviamo dal nostro amicone Mazza, che collabora coi giovani rampanti di Guardamiglio, sta bomba qua che scuoterà e non poco la bassa lodigiana, la terza edizione del Low-L festival porta come headliner i ragazzacci di Santa Cruz, un grossissimo in bocca al lupo a sti ragazzi che con coraggio portano in provincia un buon profumo di grosso festival internazionale.

I GOOD RIDDANCE al LOW-L FEST per la loro unica data italiana!

La band californiana torna in Italia un anno dopo l’uscita del loro ultimo album “ThoughtsandPrayers” per un’unica data, il prossimo 19 giugno, free entry, al LOW-L FEST.

Il LOW-L FEST è un festival no-profit della provincia di Lodi, che nel 2020 sarà alla sua terza edizione. I Good Riddance sono i primi headliner annunciati del festival, che dopo il grande successo dello scorso anno con Kaos One e Derozer è pronto ad entrare di diritto nelle fila dei grandi appuntamenti nazionali. Dal 18 al 21 giugno, la piccola Guardamiglio si animerà con oltre 30 esibizioni live, graffiti, eventi sportivi, workshop e street food.