È uscito “The One Who Got Away”, l’album di debutto solista di Jakob Mind

Jakob Mind è il progetto solista del chitarrista e cantante dei Rotten Mind, Jakob Arvidsson. Il suo album di debutto “The One Who Got Away” esce il 16 aprile grazie a Lövely records.

Mescolando il suono che ha permesso ai Rotten Mind di raggiungere tanti estimatori nel mondo underground con le influenze musicali di Jakob, l’album offre una versione riconoscibile ma fresca del sound tutto chitarre che chiamano “loser punk”.



“The One Who Got Away” contiene 10 tracce, che vanno dal punk diretto, al post-punk al rock sperimentale dai riflessi noise. L’ambientazione è la città natale di Jakob, Uppsala, Svezia, e le storie raccontate in questo disco fanno perno sull’amicizia, sulle relazioni e sulla vita di strada. Il tutto presentato con testi diretti e onesti che descrivono semplicemente la realtà così com’è.



“I testi riguardano la mia vita e i miei pensieri in generale. L’anno scorso ho perso degli amici molto cari, ho perso il lavoro, ecc. Cerco sempre di scrivere solo di quello che sta succedendo nel momento che sto vivendo…”.



“The One Who Got Away” è fuori ora su tutte le piattaforme di streaming. L’album sarà disponibile in vinile blu trasparente e in vinile trasparente/chiaro il 10 maggio.



Maggiori informazioni su Jakob Mind:

Realismo urbano di un outsider sociale. Melodie agrodolci pompate attraverso amplificatori distorti come la mente di chi li suona. O, in parole povere, “loser punk”. Jakob Mind è il nuovo progetto solista di Jakob Arvidsson, chitarrista e cantante dei Rotten Mind. Il suo album di debutto “The One Who Got Away” è pubblicato su Lövely Records nella primavera del 2021.

Jakob Arvidsson è stato una parte importante della scena punk svedese per anni, iniziando la sua carriera con la band hardcore punk Agent Attitude nel 2010. La band è stata spesso in tour in Europa e ha fatto un tour negli Stati Uniti nel 2013. Gli Agent Attitude sono riusciti a pubblicare tre album e un EP prima di sciogliersi nel 2015. Jakob è passato rapidamente a formare i Rotten Mind, che ad oggi sono il suo progetto più conosciuto. Il loro album di debutto “I’m Alone Even With You” è uscito nel 2015 ed è stato seguito da tour in Europa continentale, Regno Unito, Stati Uniti e Australia. Jakob ha pubblicato un totale di quattro album con i Rotten Mind.

Poco dopo che i Rotten Mind hanno registrato il loro ultimo album in studio “Rat City Dog Boy” (2020, Lövely Records), Jakob è tornato in studio per registrare del nuovo materiale. A quel tempo, non c’era un vero obiettivo finale con il progetto, se non fare musica per il gusto di crearla. Quando Jakob pubblicò un demo che presentava uno dei brani “7 Days”, questa cosa cambiò. I fan dei Rotten Mind e l’etichetta volevano sentire di più, e fu presto deciso che il nuovo materiale meritava una pubblicazione adeguata. Così Jakob tornò in studio, e insieme a Jakob Blom (Real Tears, Sista Bussen), registrò le canzoni che sarebbero finite su “The One Who Got Away”.

Un fan dei Rotten Mind sarà facilmente in grado di riconoscere il suono e l’energia dei nuovi brani, ma c’è molto di più. Essendo in grado di seguire il suo percorso creativo individuale, Jakob Mind trae naturalmente maggiore ispirazione dalle band e dagli artisti che ha vicino. Questo include John Cale e The Velvet Underground, Roky Erickson, così come influenze più ovvie come Buzzcocks, Wipers, Dead Boys e Ramones. Poiché tutti gli strumenti sono arrangiati e suonati da Jakob stesso, l’album si modella sulle sue preferenze musicali. Anche il processo di scrittura delle canzoni come solista ha contribuito al suono dell’album;

“È un po’ diverso quando suoni tutti gli strumenti da solo. Non puoi provare prima, quindi quasi tutte le take della batteria sono in effetti la prima volta che suono le canzoni. Ho usato solo la mia chitarra acustica a casa e ho cercato di capire nella mia testa come avrebbero suonato le canzoni e poi ho cercato di ricrearle in studio. Non è sempre facile, ma è divertente”.