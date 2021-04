Audiobook per Billie Joe Armstrong. Il frontman dei Green Day ha pubblicato “Welcome To My Panic”, audiolibro di 90 minuti in cui il punk rocker californiano ripercorre tutta la sua vita all’interno del mondo della musica, oltreché suonare alcuni pezzi in acustico, tra i quali Basket Case, Good Riddance (Time of Your Life), Wake Me Up When September Ends e American Idiot.

